Герои рядом: житель Петрозаводска Артем Рассадников спас на пожаре троих

//Происшествия

20 февраля 2013, 08:33 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Петрозаводске днем воскресенья на ул. Виданской в одной из комнат трехкомнатной квартиры, расположенной на 1-м этаже, произошел пожар. На момент пожара в квартире находились женщина с трехлетним ребенком и брат её мужа-инвалид.

Артем Рассадников, проживающий в соседнем подъезде, увидев дым, бросился в горящую квартиру, вынес мужчину, который самостоятельно не мог передвигаться, а затем, вернувшись обратно, помог выйти женщине с ребенком. Об этом в среду сообщает МЧС России.

Герой был госпитализирован в Петрозаводске с отравлением угарным газом. Погорельцы не пострадали.

На фото МЧС: Артем Рассадников.









Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия спустя 5 минут после поступления вызова. В одной из квартир на втором этаже они обнаружили пожилую женщину, которую эвакуировали по трехколенной лестнице. В течение 25 минут пожар был локализован. Для ликвидации привлекались подразделения пожарных частей №1, №4 и специализированной пожарной части.