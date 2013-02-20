//Происшествия

20 февраля 2013, 08:16 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Массовая драка выходцев Азербайджана произошла в Петербурге во вторник вечером на улице Димитрова у кафе "Чистые пруды". В результате драки, участники которой применяли не только кулаки, но и ножи и пистолеты, пострадали четыре человека.

15 участников побоища задержала полиция. Раненых доставили в больницу. Очевидцы рассказали, что в драке принимали участие от 30 до 40 человек. В ход шло холодное оружие и травматические пистолеты. От драчунов перепало и оказавшимся рядом случайных прохожим.

Участники побоища гонялись друг за другом на автомобилях, тараня припаркованные машины. Владельцев поврежденных автомобилей также избивали. На месте драки полицейские обнаружили и изъяли нож, бейсбольную биту, два травматических пистолета и гильзы от дробовика.

В правоохранительных органах подчеркнули, что национального мотива в конфликте нет.

это уже вторая за последние двое суток массовая драка в Петербурге. Вечером 17 февраля потасовка произошла в Приморском районе возле спорткомплекса "Приморец". Как сообщили в полиции, около 30 неизвестных в белых майках начали избивать сотрудников частных компаний, участвовавших в любительском футбольном матче. После того как на место происшествия прибыли стражи порядка, нападавшие скрылись.