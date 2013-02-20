//Происшествия

20 февраля 2013, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в ночь на среду в в районе Павелецкой плащади автомобиль "скорой помощи" столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе три медика из спецмашины.

Двое пострадавших были госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, еще один - в ГКБ №4.

По данным других источников, накануне после полуночи на Садовом кольце в районе Павелецкого вокзала столкнулись две легковых машины и карета "скорой помощи". Пострадали пять человек, в том числе трое медиков. Проводится расследование обстоятельств аварии.