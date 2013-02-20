На Камчатке выброс пепла из кратера вулкана Шивелуч на высоту до 7 км

//Происшествия

20 февраля 2013, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]

На Камчатке сегодня в 11:56 по местному времени зафиксирован выброс пепла из кратера вулкана Шивелуч на высоту до 7 км над уровнем моря. Выброс сопровождался землетрясением на вулкане.

Оно продолжалось около 10 минут. Опасности для населения нет. Об угрозе для полетов самолетов не сообщается.

В поселке Ключи, находящемся примерно в 50 км от подножия вулкана Шивелуч, выпадения вулканической пыли не произошло. Газопепловый шлейф от выброса смещается на юг. Ключи - ближайший населенный пункт от подножия вулкана, в нем проживают около 5,6 тысячи человек. Вулкан проявляет активность с 1980 года. За ним ведется постоянное наблюдение в лаборатории сейсмологии и вулканологии Камчатского филиала российской Геофизической службы.