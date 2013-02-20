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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Уссурийске пропала 8-летняя девочка Анастасия Луцишина

20 февраля 2013, 06:52 [ «Аргументы Недели» ]

В городе Уссурийск во вторник, 19 февраля, пропала 8-летняя Анастасия Луцишина. Девочка в 19:20 по местному времени накануне вышла из школы № 131, расположенной по адресу: ул. Слободская, дом № 49.

Ребенка на остановке ждали родители. Но до остановки школьница так и не дошла. Родители подали заявление о пропаже ребенка МВД. Информация о пропаже девочки Насти с утра появилась во всемх местных СМИ.

В поисках ребенка сейчас участвуют сотрудники полиции, родители и добровольцы.
Приметы Насти Луцишиной: рост 130 см, волосы светло-русые, худощавого телосложения, глаза серо-голубые.Особые приметы: еле заметный шрам на правой брови

Была одета в красный удлиненный пуховик, красные сапожки и розовую шапочку.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Насти, просим позвонить по телефонам: 8(4234)323031, 02 - полиция, 8968 166 95 35 или 8914 667 20 33 - волонтеры, или написать на почту info@poiskdetei.ru.

ИЧ

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