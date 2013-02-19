МЧС: Угрозы населению из-за пожара в Институте химической физики в Москве нет

//Происшествия

19 февраля 2013, 21:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Крупный пожар во вторник вечером произошел в Институте химической физики имени Семенова и Институте биохимической физики имени Эмануэля в Москве на улице Косыгина. По данным МЧС, угрозы населению из-за пожара нет.

Вначале огнем были охвачены 200 квадратных метров здания. Но огонь распространялся, и площадь пожара возросла до 500 квадратных метров. В МЧС сообщили об угрозе обрушения крыши. Проводилась эвакуация людей. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Горел корпус, в котором расположена библиотека. Научных лабораторий и каких-либо веществ, которые могут представлять угрозу для населения, в здании нет.