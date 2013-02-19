//Происшествия

19 февраля 2013, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Актера Алексея Осипова разыскивают по приметам спасатели и волонтеры. Осипов пропал 13 февраля на берегу Финского залива в районе Ломоносова. В поисках задействованы три сотрудника МЧС. Спасатели прочесывают территорию в районе поселка Красная Горка.

Но в МЧС отметили, что нет точной информации о том, что артист ушел именно по льду Финского залива. Именно поэтому нет необходимости привлекать спасателей для поисков на территории акватории. По данным информированных источников, уже обсуждаются версии о том, что загадочная пропажа Алексея Осипова может быть хорошо спланированной пиар-акцией перед возможным кино- или телепроектом, передает ИА "Росбалт". Среди первоначальных версий причин исчезновения актера — самоубийство и нелегальная миграция в Финляндию.

Алексей Осипов известен зрителям по сериалам "Бедная Настя", "Литейный", "Всегда говори всегда", "Бандитский Петербург".

Алексей Осипов пропал 13 февраля. В полицию об этом происшествии сообщила подруга актера - 44-летняя петербурженка. Вместе с ним они якобы прогуливали на льду Финского залива. Они ехали на автомобиле Lexus в сторону города Ломоносова и остановились прогуляться.

Пройдя около 200 метров по льду, женщина вернулась к машине и стала ждать знакомого. Осипов не возвращался. По словам девушки, Алексей отправил ей СМС.