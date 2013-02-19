СКР ходатайствует о заочном аресте приемной матери убитого в США мальчика

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19 февраля 2013, 17:18 [«Аргументы Недели. Москва», Олег Павлов, Москва ]

Следственный комитет России объявил, что будет ходатайствовать о заочном аресте приемной материи убитого в США Максима Кузьмина, а также об объявлении её в международный розыск, сообщил «АН-онлайн» официальный представитель СКР Владимир Маркин.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 3-летнего российского мальчика Максима Кузьмина приемной матерью в США.

Кроме того, Следственный комитет РФ будет добиваться российских следователей в расследовании обстоятельств преступления, проводимого на территории США. Следственный комитет России предпримет все необходимые меры для того, чтобы убийцы российского ребенка понесли самое суровое наказание.