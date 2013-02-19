Тело россиянина обнаружено возле острова Сайпан в Тихом океане

//Происшествия

19 февраля 2013, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Тело россиянина обнаружила у побережья острова Сайпан в Тихом океане береговая охрана Марианских островов в понедельник, 18 февраля. Накануне в 18.00 по местному времени береговой охране поступило сообщение, что мужчина - турист из России - не вернулся с одного из пляжей на острове Сайпан.

Спасатели начали поиски. Примерно через четыре часа тело мужчины обнаружили в менее чем трех милях от пляжа. О личности туриста из России не сообщается. Подробностей его гибели пока нет.

Остров Сайпан является вторым крупнейшим островом архипелага.