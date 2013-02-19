Жужжание в посылке вызвало переполох на казанской почте

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19 февраля 2013, 15:00 [«Аргументы Недели. Татарстан», Наталья Топал, Казань ]

В Казани работники почты вызвали спецслужбы, испугавшись странно жужжащей посылки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Накануне в одном из почтовых отделений Казани по ул. Мавлютова была обнаружена странная посылка, которая привлекла необычным звуком. Сотрудники предположили, что в ней могло находиться взрывное устройство и вызвали на место сотрудников спецслужб. Из здания было эвакуировано 10 человек.

Как оказалось, в посылке находился радиоприемник в форме игрушки.