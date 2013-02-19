В Татарстане в овраге обнаружили второклассницу избитой и без сознания

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19 февраля 2013, 14:05 [«Аргументы Недели. Татарстан», Наталья Топал, Казань ]

Фото www.falconkazan.ru

Ученицу 4-й гимназии города Елабуги республики Татарстана нашли сегодня утром в овраге со следами побоев на теле. Об этом «АН-онлайн» стало известно из собственных источников.

Девочка не дошла до школы совсем немного. По словам одного из педагогов, ее нашли десятиклассники во время урока физкультуры в овраге Пионерского парка. Учительница тут же сообщила о страшной находке в правоохранительные органы. На девочке из одежды были только сарафан и пуховик. Возможно, она стала жертвой очередного педофила.

Девочка находилась в бессознательном состоянии. Сейчас она находится в реанимационном отделении. На месте работают сотрудники полиции. Подробности пока не разглашаются в связи с последними событиями в Набережных Челнах, когда педофил отслеживал поиск через средства информации и социальные сети.