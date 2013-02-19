Вечеринка в одном из поселков под Хабаровском закончилась дракой с полицейскими

//Происшествия

19 февраля 2013, 12:00 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Фото с сайта www.liveinternet.ru

Вечером 18 февраля в поселке Хор пьяная компания избила двух полицейских. Так молодые люди отреагировали на требование вести себя тише, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе хабаровского управления МВД.

Жильцы одного из многоэтажных домов поселка пожаловались в полицию, что их соседи громко слушают музыку и мешают им отдыхать. Тем более, все происходило поздно вечером, а по закону, после 23 часов шуметь нельзя. Прибывшие стражи порядка прошли в квартиру, откуда был шум, и застали там больше десятка нетрезвых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Правоохранители потребовали выключить музыку и разойтись по домам. Но мужчины, очевидно, требовали продолжения банкета, и напали на полицейских

Результат побоища - оба сотрудника с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, множественными ушибами доставлены в центральную районную больницу поселка Хор. Двое участников конфликта были задержаны — это ранее судимый хозяин квартиры 1992 года рождения и его приятель. Личности остальных участников инцидента устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Между тем, в Хабаровском крае местные законодатели намерены продлить режим тишины. Ведь сейчас запрет на шум действует с 23.00 до 07.00 часов местного времени. Поправкой в один из законов предлагается увеличить этот промежуток хотя бы в выходные дни. Об этом не раз просили жители края на встречах с парламентариями. Таким образом, тишину в жилых домах и общежитиях нельзя будет нарушать с 22.00 до 10 часов местного времени в выходные и праздничные дни и с 22.00 до 07.00 часов местного времени в будние дни. Правда, штраф за слишком громкую музыку или работающие в неположенное время строительные инструменты пока, скорее всего, останется прежним – до 500 рублей.