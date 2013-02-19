На юго-востоке Москвы ночью горел хирургический корпус больницы №53

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19 февраля 2013, 10:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта www.mchs.gov.ru.

Московские пожарные глубокой ночью ликвидировали возгорание в больнице №номер 53, расположенной на улице Трофимова на юго-востоке столицы. Пожар площадью 10 кв. м вспыхнул в комнате электрика, расположенной в подвале корпуса хирургического отделения.

Возгорание пытались самостоятельно потушить двое сотрудников охраны. В ходе тушения огня они легко пострадали. В настоящее время проводится проветривание корпуса больницы.

Из горевшего здания были эвакуированы 280 человек, уточняет столичный главк МЧС России, передали "Вести".