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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

По факту убийства в США усыновленного из России мальчика возбуждено дело

19 февраля 2013, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта СКР
Фото с сайта СКР
21 января в США в приемной семье умер 3-летний Максим Кузьмин, вскрытие показало, что ребенок подвергался насилию со стороны приемной матери Лоры Шатто, ГСУ СК России  возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
 
В настоящее время Лора Шатто не является подозреваемой властями США, но отстранена от воспитания второго приемного сына - родного брата погибшего Максима, российская сторона будет ходатайствовать о заочном аресте женщины.
 
"Подозреваемая будет объявлена в международный розыск, Следственный комитет РФ  будет добиваться участия российских следователей в расследовании обстоятельств преступления, проводимого на территории США", - сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.
 
Следственный комитет России предпримет все меры для того, чтобы убийцы российского ребенка понесли самое суровое наказание.
 

ЕП

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