По факту убийства в США усыновленного из России мальчика возбуждено дело

//Происшествия

19 февраля 2013, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта СКР

21 января в США в приемной семье умер 3-летний Максим Кузьмин, вскрытие показало, что ребенок подвергался насилию со стороны приемной матери Лоры Шатто, ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В настоящее время Лора Шатто не является подозреваемой властями США , но отстранена от воспитания второго приемного сына - родного брата погибшего Максима, российская сторона будет ходатайствовать о заочном аресте женщины.

"Подозреваемая будет объявлена в международный розыск, Следственный комитет РФ будет добиваться участия российских следователей в расследовании обстоятельств преступления, проводимого на территории США", - сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

Следственный комитет России предпримет все меры для того, чтобы убийцы российского ребенка понесли самое суровое наказание.