Приемная мать погибшего в США Максима Кузьмина пока не является обвиняемой

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19 февраля 2013, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

Приемная мать погибшего в США трехлетнего русского мальчика Максима Кузьмина Лора Шатто пока не является обвиняемой, женщину отстранили от воспитания второго ребенка — брата погибшего Максима, за которым присматривает сейчас ее муж — Алан Шатто.

Как показало вскрытие, тело ребенка было покрыто синяками и гематомами, врачи обнаружили также повреждения внутренних органов ребенка. Установлено, что приемный сын семьи Шатто получал и сильнодействующий на психику препарат.

В понедельник сотрудники российского консульства в США побывали в Техасе и пообщались с семьей Шатто, которая усыновила Максима вместе с его братом Кириллом из Печорского дома ребёнка.