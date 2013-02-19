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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Приемная мать погибшего в США Максима Кузьмина пока не является обвиняемой

19 февраля 2013, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

Приемная мать погибшего в США трехлетнего русского мальчика Максима Кузьмина Лора Шатто пока не является обвиняемой, женщину отстранили от воспитания второго ребенка — брата погибшего Максима, за которым присматривает сейчас ее муж — Алан Шатто.
 
Максим Кузьмин умер 21 января, о его смерти сообщил Павел Астахов.
 
Как показало вскрытие, тело ребенка было покрыто синяками и гематомами, врачи обнаружили также повреждения внутренних органов ребенка. Установлено, что приемный сын семьи Шатто получал и сильнодействующий на психику препарат.
 
В понедельник сотрудники российского консульства в США побывали в Техасе и пообщались с семьей Шатто, которая усыновила Максима вместе с его братом Кириллом из Печорского дома ребёнка. 
ЕП

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