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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Грабители в аэропорту Брюсселя открыто похитили 10 кг алмазов

19 февраля 2013, 06:39 [ «Аргументы Недели» ]

Вечером в понедельник вооруженное ограбление в лучших традициях Голливуда произошло в аэропорту Брюсселя: группа вооруженных налетчиков пробила ограждение аэропорта и похитила 10 килограммов алмазов.
 
Драгоценные необработанные камни должны были отправить в Цюрих для огранки и превращения в бриллианты.Грабители напали на территории аэропорта на фургон компании Brink's, занимающейся инкассацией.
 
Нападение произошло около 20.00 по местному времени, грабители действовали столь быстро, что грабителей задержать не удалось, налетчики скрылись, прихватив алмазы, передают СМИ Бельгии. Розыск ведет не только полиция, но и страховая компания, которой предстоит выплатить немалую компенсацию потерпевшей стороне.
ЕП

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