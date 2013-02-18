Бывших самарских чиновников обвиняют в хищении жилья

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18 февраля 2013, 18:32 [«Аргументы Недели. Самара», Сергей Гурков, Самара ]

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«Бывшему руководителю департамента по имуществу мэрии Самары Вадиму Кужилину 18 февраля было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями», - сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, еще 6 февраля в прокуратуру Самарской области поступила информация от руководителя департамента по имуществу мэрии Самары Алексея Молчанова, сообщившего, что неизвестные преступники осенью 2012 года обманом купили муниципальное жильё в Октябрьском районе города на сумму 7 миллионов рублей. Вечером 14 февраля в результате спецоперации ФСБ экс-руководитель департамента по имуществу Самары Вадим Кужилин а также бывшие руководитель управления по распределению жилья и начальник отдела социальных программ управления по распределению жилья департамента имущества мэрии Самары.

Также ФСБ арестован директор риэлтерского агентства «Огни Самары». Оба чиновника находятся под стражей, а Кужилин отпущен под подписку о невыезде из Самары. Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе ГУ МВД Самарской области, полиция с 14 февраля провела более 20 обысков у подозреваемых, выемки документов и информации в Управлении Росреестра по Самарской области, администрации Советского района, отделах УФМС Октябрьского и Советского районов Самары в рамках расследования уголовного дела о хищении муниципального жилья на сумму в 7 миллионов рублей.

В мэрии Самары не комментируют арест бывшего чиновника.