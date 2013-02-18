В Волгограде в выходные мать накинулась на детей с ножом

//Происшествия

18 февраля 2013, 17:34 [«Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Фото www.bloknot-volgograd.ru

За выходные в Волгограде произошло сразу два шокирующих случая, когда люди, которым «помешали» отдыхать, попытались разобраться с обидчиками с помощью ножа и обреза ружья. В первом случае беременная выпивоха набросилась с ножом на, с ее точки зрения, слишком шумно играющих детей, во втором, «перебравшему» гостю солидного юбилея не понравилось, что его вывели из зала кафе.

Накануне в Калачевском районе Волгоградской области сотрудникам полиции пришлось спешно высылать наряд, чтобы утихомирить пьяную мамашу, набросившуюся с ножом на малышей. Эта семья блюстителям порядка была хорошо знакома. 23-летняя дебоширка уже попадала под суд за то, что также с ножом кинулась на собственную мать.

Вот и теперь, выпив, она пошла спать. Но в соседней комнате с игрушками завозились ее 3-летний сын и 10-месячный малыш подруги. Их смех и крики разбудили даму. Схватив нож, она бросилась в комнату со словами: «Убью, если не заткнетесь!». На шум прибежали мать «любительницы тишины» и подруга. Им удалось выхватить нож и вывести хулиганку из комнаты. Окончательно ее утихомирить удалось только подоспевшим сотрудникам полиции. Дама, кстати, находится на 9-м месяце беременности. От «переживаний» попала в роддом и скоро родит второго малыша.

А вот после второго конфликта в медучреждении оказался не зачинщик ссоры, а хозяин, пригласивший буйного гостя на торжество. Все произошло в субботу вечером в волгоградском кафе «Липов лог» на юбилейном торжестве. Двое подвыпивших мужчин заспорили, а потом и подрались. Супруг виновницы торжества, глядя на расстроенную жену, попытался унять дерущихся. Его поддержали еще несколько посетителей. Но одного, совсем уж разбушевавшегося спорщика, охране пришлось вывести из зала.

«35-летний мужчина съездил домой, взял обрез охотничьего ружья, и снова вернулся в кафе, - рассказал корреспонденту «АН-онлайн» следователь Дзержинского районного следственного отдела Сергей Анохин. – Войдя в помещение, он начал стрелять по посетителям. Одна из пуль попала в супруга именинницы. Пострадавший с огнестрельным ранением в живот доставлен в больницу».

В суматохе «стрелку» удалось скрыться, он объявлен в розыск.