Ряду офицеров МВД Дагестана грозит увольнение из-за стрелявшего полицейского

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18 февраля 2013, 17:26 [«Аргументы Недели. Северный Кавказ», Хатима Нисредова, Махачкала ]

Фото с сайта Pln-pskov.ru

Нескольким офицерам МВД Дагестана грозит увольнение из-за трагического случая, произошедшего накануне вечером в одном из кафе Махачкалы. Строгий выговор будет объявлен министру внутренних дел республики и его заместителю.

В настоящее время в Махачкалу для проведения служебной проверки выехали сотрудники центрального аппарата МВД России. «По предварительным результатам служебной проверки, из органов будут уволены сам участковый, начальник отделения участковых отдела полиции №1 Махачкалы, заместитель начальника полиции по общественной безопасности этого отдела и непосредственно начальник отдела полиции №1, а также начальник УВД по Махачкале», – сообщается на сайте МВД России.

Вчера вечером в Махачкале, в кафе «Тимур» на проспекте Акушинского произошла драка. Сотрудник полиции, пытаясь разнять посетителей, сам оказался вовлеченным в конфликт. Дебоширы попытались отнять табельное оружие, после чего полицейский открыл огонь, убив трех человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.