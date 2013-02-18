Lexus губернатора Архангельской области ехал по встречной полосе и попал в ДТП

//Происшествия

18 февраля 2013, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: АН

В понедельник в ГИБДД по Архангельской области сообщили, что по предварительной информации, служебный Lexus губернатора Архангельской области Игоря Орлова, попавший в ДТП днем в воскресенье, ехал по встречной полосе.

По данным дорожной инспекции, инцидент произошел около 14.30 мск на 6-м километре автодороги Тарасонаволоцкая — Кононовская — Дубровская. Lexus LX570 столкнулся с автомобилем ВАЗ-21120, в результате столкновения водитель и пассажирка ВАЗа после аварии были госпитализированы.

После того, как в прессе появилась информация о ДТП, пресс-служба правительства Архангельской области официально заявила, что в момент ДТП губернатора в автомобиле не было и что он находится в командировке в Вельском районе, передают интернет-СМИ.