Польским полицейским подложили свинью (ВИДЕО)

//Происшествия

18 февраля 2013, 16:57 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова, Франция ]

Фото с сайта Pinnot.ru

Видео, за короткое время набравшее тысячи просмотров, развлекает поляков с прошлой недели.

На видео польские полицейские пытаются поймать поросенка, выскочившего на шоссе. В течение двух часов полиция безуспешно пыталась совладать с животным. Скользкая дорога, как показывает видео явно не способствовала поимке поросенка.

В конечном итоге поросенка поймали и сдали владельцу, которого как сообщает газета «Уэст Франс» ждет штраф в 100 злотых (24 евро), в то время как сам виновник произошедшего получил всемирную известность.

В Facebook уже создали страничку, посвященную поросенку. Она уже привлекла 3350 подписчиков.