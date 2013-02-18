Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Неизвестные ограбили банк в Москве

18 февраля 2013, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Аргументы.ру
фото: Аргументы.ру

В правоохранительных органах столицы сообщили в понедельник, что в Москве на Кутузовском проспекте неизвестные ограбили отделение Росбанка. Ограбление банка произошло примерно в 14:20.

По данным полиции, трое грабителей в масках (по некоторым данным, их было двое) ворвались в отделение банка, несколько раз выстрелив в потолок из пистолетов. Затем они заставили посетителей и сотрудников лечь на пол. Забрав, по предварительным данным, 18 миллионов рублей, они скрылись на автомобиле "Ауди" серебристого цвета.

Как сообщают некоторые интернет-СМИ, преступники забрали деньги не в кассе банка, а у мужчины, который продал квартиру и хотел деньги положить в банк.

В настоящее время в Москве объявлен план "Перехват".

СБ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…