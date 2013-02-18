Неизвестные ограбили банк в Москве

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18 февраля 2013, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Аргументы.ру

В правоохранительных органах столицы сообщили в понедельник, что в Москве на Кутузовском проспекте неизвестные ограбили отделение Росбанка. Ограбление банка произошло примерно в 14:20.

По данным полиции, трое грабителей в масках (по некоторым данным, их было двое) ворвались в отделение банка, несколько раз выстрелив в потолок из пистолетов. Затем они заставили посетителей и сотрудников лечь на пол. Забрав, по предварительным данным, 18 миллионов рублей, они скрылись на автомобиле "Ауди" серебристого цвета.

Как сообщают некоторые интернет-СМИ, преступники забрали деньги не в кассе банка, а у мужчины, который продал квартиру и хотел деньги положить в банк.

В настоящее время в Москве объявлен план "Перехват".