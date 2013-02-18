Россиянка родила недоношенного ребенка в Таиланде

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18 февраля 2013, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Россиянка, находившаяся на 26-й неделе беременности, родила мальчика. Вес новорожденного - около 770 граммов. Жительница Сахалинской области путешествовала с мужем по странам Юго-Восточной Азии.

В тайский город Паттайя они прибыли из Малайзии. 10 февраля женщина была срочно доставлена с предродовыми схватками в одну из больниц курортного города. В Pattaya Memorial Hospital у россиянки родился ребенок с глубокой недоношенностью. Новорожденного перевезли в другую клинику, где есть все условия для выхаживания недоношенных малышей. Стоимость лечения ребенка может составить от 40 до 70 тысяч долларов США. Денег на лечение ребенка в Таиланде у родителей не хватает. А перевезти его в Россию пока нельзя. Сейчас состояние новорожденного, по оценке врачей, тяжелое.

Уполномоченный при губернаторе Сахалинской области по правам ребенка Наталья Дарикова сообщила, что региональный Центр медицины и катастроф, Главное управление МЧС по Сахалинской области готовы оказать помощь в доставке россиян, как состоянии мальчика стабилизируется, передает РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Бангкоке оказывает поддержку семье сахалинцев.