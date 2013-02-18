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//Происшествия

В Подмосковье 15-летняя школьница впала в кому после подпольного аборта

18 февраля 2013, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье в Талдомском районе 15-летняя школьница впала в кому после подпольного аборта. По настоянию отца нерожденного ребенка, девушка решила избавиться от ребенка будучи на пятом месяце беременности. Школьница приняла сильнодействующий препарат, вызывающий выкидыш.

Это произошло 14 февраля, когда многие молодые люди во всем мире отмечают День всех влюбленных. По словам мамы девушки, сначала она жаловалась на боли внизу живота, а потом упала без сознания. Родители вызвали скорую помощь. В реанимацию Талдомской районной больницы девятиклассница попала уже в состоянии комы. Девушка потеряла около двух литров крови. Врачи три дня боролись за жизнь молодой девчонки.

Ее родители уверены, что их дочь к такому шагу склонил ее 27-летний бойфренд. По словам матери девушки, мужчина настоял на аборте. Житель поселка Запрудня якобы запугал девушку, грозился расправиться с ней и ее семьей, если она не избавится от ребенка, сообщает Life News.

Следственные органы начали проверку по данному факту.

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