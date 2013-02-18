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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Автомобиль Lexus губернатора Архангельской области попал в ДТП

18 февраля 2013, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Служебный автомобиль Lexus губернатора Архангельской области Игоря Орлова в воскресенье днем попал в ДТП на территории Устьянского района. В результате аварии пострадали два человека.

Губернаторский Lexus с госномером «p001pp 29» столкнулся с автомобилем ВАЗ-21120. Водитель отечественной легковушки и пассажирка пострадали и былии госпитализированы.

По предварительной информации, водитель внедорожника Lexus превысил скорость. Но официально это не подтверждается. По данным ГИБДД Архангельской области, проводится проверка, выясняются причины аварии. В полиции не обладают информацией, находился ли губернатор в машине во время ДТП.

ИЧ

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