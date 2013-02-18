Предполагаемый заказчик убийства Михаила Пахомова — 40-летний уроженец Москвы

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18 февраля 2013, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Оперативниками установлен и задержан предполагаемый заказчик убийства депутата Липецкого городского совета депутатов Михаила Пахомова. В преступлении подозревается 40-летний уроженец города Москвы.

Подозреваемый пытался скрыться от полиции, но был задержан оперативниками в аэропорту «Шереметьево» на борту самолета, следующего рейсом Москва-Краснодар.

В ходе расследования уголовного дела по факту похищения и убийства Михаила Пахомова в одном из подвальных помещений частного гаража в поселке Обухово Ногинского района Подмосковья обнаружено тело потерпевшего в металлической бочке, залитой цементом. В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что по делу задержаны не 11, а восемь человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что подозреваемыми по этому делу проходят пять человек, а предполагаемым заказчиком назывался бывший замминистра ЖКХ правительства Подмосковья Евгений Харитонов.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело об убийстве, максимальная санкция данной статьи — пожизненное заключение.

Проводятся оперативно-разыскные и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения иных лиц, причастных к похищению и убийству Михаила Пахомова.