Во время пожара в многоэтажке собака спасла хозяйку от возможной гибели
18 февраля 2013, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
17 февраля, около трех ночи в квартире 9-тиэтажного здания на улице Железнодорожной в Симферополе произошел пожар.
В результате происшествия погиб 45-летний мужчина. Он, спасаясь от пожара, выпрыгнул с 4-го этажа квартиры еще до прибытия подразделения Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
Огнем были уничтожены мебель в квартире, вещи на площади 12 кв. м. Во время ликвидации пожара эвакуированы 25 человек.