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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Во время пожара в многоэтажке собака спасла хозяйку от возможной гибели

18 февраля 2013, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

17 февраля, около трех ночи в квартире 9-тиэтажного здания на улице Железнодорожной в Симферополе произошел пожар.

В результате происшествия погиб 45-летний мужчина. Он, спасаясь от пожара, выпрыгнул с 4-го этажа квартиры еще до прибытия подразделения Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Огнем были уничтожены мебель в квартире, вещи на площади 12 кв. м. Во время ликвидации пожара эвакуированы 25 человек.

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КИ

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