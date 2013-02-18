Крупное ДТП с автобусом перекрыло Московский проспект Петербурга

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18 февраля 2013, 11:28 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Петербуржцы, живущие в Московском районе, сегодня с большими сложностями доберутся до своей работы. Из-за крупного ДТП на пересечении Московского проспекта и улицы Типанова, которое произошло около 7:15 мск, оказались перекрыты левый, средний и правый ряды Московского проспекта.

Об этом сообщает портал "Яндекс Пробки". Портал рекомендует объезжать место аварии. По данным Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в аварию попал туристический автобус. Он пересекал Московский проспект в момент, когда в него врезался Mercedes, а затем и маршрутка. По информации сотрудников ГИБДД, ни в автобусе, ни в маршрутке пассажиров не было. Однако погиб один человек, находившийся в легковушке, еще четверо — пострадали, сообщают "Новости Петербурга".