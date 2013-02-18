В Волгограде начался процесс о взорванном в День Святого Валентина кафе

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18 февраля 2013, 11:26 [«Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Фото www.ridus.ru

Сегодня суд Центрального района Волгограда приступает к рассмотрению уголовного дела Андрея Кошкадаева - собственника кафе «Белладжио». Год назад – в День Святого Валентина – здесь произошел взрыв газа, в результате которого пострадали 25 человек. В Волгограде это дело давно уже окрестили делом о «взорванной любви».

«Белладжио» -элитное кафе в самом центре города. 14 февраля 2012 года здесь находились более 40 человек, по преимуществу, молодые люди, решившие в романтической обстановке отметить День Влюбленных.

По данным следствия, А. Кошкодаев, достоверно зная, что установленное в кафе газовое обогревательное оборудование предназначено для использования только на открытом воздухе, дал указание персоналу установить его непосредственно в зале. В результате взрыва 25 человек получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы. Десять человек проходили лечение в Москве, трое - в Германии. Всего потерпевшими по делу признаны 39 человек.

Материальный ущерб также причинен пяти прилегающим к кафе квартирам и одному офисному помещению. «В ходе первого судебного заседания будет зачитано обвинительное заключение по делу, а также определен порядок исследования доказательств», - сообщили «АН-онлайн» в Центральном районном суде.

Владельцу кафе инкриминируется ч. 1 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.