Школьница пропала в Краснодарском крае, возбуждено уголовное дело

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18 февраля 2013, 11:33 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

Родители пропавшей школьницы обратились с заявлением 12 февраля 2013 года, пропавшая школьница - 16-летняя Дарья Морозова, после занятий в школе в селе Юровка города-курорта Анапа школьница не вернулась домой.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", ст.105 УК РФ (убийство), установлено, что незадолго до своей пропажи девочка вела переписку посредством соцсетей со своим знакомым из Краснодара.

Следствие ведется.