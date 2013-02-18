В Петербурге тест-драйв закончился в больнице

//Происшествия

18 февраля 2013, 10:58 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Водитель «Мерседеса» не уступил дорогу и помял сразу пять автомобилей. «Мерседес» выехал с автостоянки рядом с АЗС. В это время по Школьной улице ехал водитель, тестируемого «Ленд Ровера» с несколькими пассажирами в салоне.

Как утверждают свидетели, в аварии виноват владелец «Мереседеса», именно он должен был уступить дорогу. Столкновение произошло у дома 128 по Школьной. В результате нарушения мужчина, управлявший «Мерседесом», серьезно повредил «Ленд Ровер» и четыре припаркованные недалеко автомобиля. Больше всего досталось участникам тест-драйва. Их увезла карета «скорой помощи». В происшествии разбираются сотрудники УГИБДД по Приморскому району, пишет КП.