Два человека на снегоходе провалились под лед под Выборгом

//Происшествия

18 февраля 2013, 10:55 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

По некоторым данным, один из них - глава крупнейшей частной таможенной корпорации в России. Их до сих не нашли. Со вчерашнего дня под Выборгом продолжаются спасательные работы.

Вчера около четырех часов дня у поселка Чулково под лед провалился снегоход с двумя людьми. - Выезжала дежурная смена аварийно-спасательного формирования города Выборга, - сообщают в пресс-службе МЧС по Ленобласти. - Поиски результатов вчера не дали. Сегодня работы продолжаются. К поиску привлекли дежурные смены регионального поисково-спасательного отряда пост «Берег» и аварийно-спасательного формирования Выборга. По некоторым данным, одним из пропавших подо льдом людей является глава корпорации "Стерх" Владимир Пятаков. Его корпорация - это одна из крупнейших частных таможенных структур в России.