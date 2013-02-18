Тела четырех девушек и парня обнаружены в жилом доме в городе Валуйки

//Происшествия

18 февраля 2013, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Тела пяти молодых людей - четырех девушек в возрасте от 16 до 19 лет и 22-летнего парня - обнаружены в частном доме города Валуйки в Белгородской области в воскресенье около 21 часа.

По данным местной полиции, девушки и молодой человек могли погибнуть от отравления угарным газом.

Старшая сестра одной из погибших девушек не могла дозвониться ей на мобильный телефон. Пошла искать ее у подруги дома. Женщина и нашла группу молодежи. Все они без признаков насильственной смерти.

На месте страшного происшествия работают следователи и сотрудники газовой службы города. По предварительному заключению врачей, причиной смерти молодых людей могло стать отравление угарным газом.