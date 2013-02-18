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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Перми аварийно сел МиГ-31

18 февраля 2013, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 аварийно сел в аэропорту авиабазы "Сокол" в Перми из-за отказа одного из двигателей, пострадавших нет, передают Интернет-СМИ.
 
МиГ-31, как уточняется, совершал полет для определения погодных условий.
ЕП

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