В Перми аварийно сел МиГ-31

//Происшествия

18 февраля 2013, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 аварийно сел в аэропорту авиабазы "Сокол" в Перми из-за отказа одного из двигателей, пострадавших нет, передают Интернет-СМИ.

МиГ-31, как уточняется, совершал полет для определения погодных условий.