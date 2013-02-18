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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Подмосковье на пожаре погибли мужчина и женщина

18 февраля 2013, 08:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В ночь на понедельник по адресу Московская область, Воскресенский м.р.,  деревня Губино, ул. Центральная сгорел частный дом, в ходе разборов завалов обнаружены тела погибших, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области.
 
В 1.50 зафиксирована  локализация пожара, в огне погибли мужчина и женщина.
Причины пожара устанавливаются.
 
ЕП