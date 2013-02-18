В Подмосковье на пожаре погибли мужчина и женщина

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18 февраля 2013, 08:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В ночь на понедельник по адресу Московская область, Воскресенский м.р., деревня Губино, ул. Центральная сгорел частный дом, в ходе разборов завалов обнаружены тела погибших, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области.

В 1.50 зафиксирована локализация пожара, в огне погибли мужчина и женщина.

Причины пожара устанавливаются.