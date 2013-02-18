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18 февраля 2013, 08:23 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

На место пожара в Кропоткин выехал замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Тур, пожар на маслозаводе в Кропоткине произошел в понедельник рано утром, горит завод, расположенный на улице Красная.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 05:09, первое подразделение МЧС прибыло на место в 05:17, площадь пожара составляет около 1000 м2.

На место пожара в Кропоткин выехал заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по ГПС Алексей Тур, пожар локализован, задействовано 73 человека личного состава и 21 ед. техники, в том числе пожарный поезд.

В пожаре на маслозаводе пострадали пять человек , трое пострадавших доставлены в ЦРБ г. Кропоткин, двое – в ЦРБ ст. Кавказской.

По состоянию на 7:30ч. группировка сил и средств составляет 172 человека и 47 ед. техники, в том числе пожарный поезд.Предварительной причиной пожара названо замыкание.