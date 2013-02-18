Уточненная информация по обстановке на Урале после падения метеорита

//Происшествия

18 февраля 2013, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС РФ контролирует ситуацию в Уральском Федеральном округе после падения на территории Челябинской области в пятницу, 15 февраля, метеорита.

По данным МЧС, к работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 24127 человек и 4327 единиц техники, в том числе от Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствия стихийных бедствий, – 18787 человек и 3563 единицы техники.

По данным на утро понедельника: в течение минувших суток в Челябинске проведены работы по застеклению 1306 жилых домов (всего 2830), 133 лечебных учреждений (всего 167), 229 образовательных учреждений (всего 291), 29 учреждений культуры, 2 учреждения спорта, 7 объектов социальной защиты (всего 11).

Восстановлено 51927 м2 остекления зданий (всего 89727 м2).

Комплексом «Стрела-П» проведена инструментальная оценка состояния четырех объектов г. Челябинска (ГБУЗ «Областная детская клиническая больница», ГБУЗ «Областной перинатальный центр», ледовая арена «Трактор», ОАО «Пенсионный фонд России»). Газоснабжение восстановлено в полном объеме.

На понедельник запланировано: проведение комплексом «Стрела-П» инструментальной оценки состояния трех объектов (ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3», ледовая арена «Уральская молния», МБУЗ «Городская больница № 3»); продолжение работ по остеклению зданий; оказание медицинской и психологической помощи пострадавшему населению; доставка стекол и готовых стеклопакетов из городов Екатеринбург и Тюмень, сообщается на сайте МЧС РФ.

Напомним, ученые из экспедиции Уральского федерального университета обнаружили обломки челябинского метеорита. Сотрудники УрФУ нашли фрагменты небесного тела, упавшего в пятницу, 15 февраля, на территрии Челябинской области, в районе озера Чебаркуль.

Ранее обломки метеорита искали в самом озере Чебаркуль. Сегодня Дмитрий Рогозин расскажет премьеру Дмитрию Медведеву, как бороться с незванными гостями. Назрела необходимость создать международную систему предотвращения сближения с Землей объектов инопланетного происхождения, заявил в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в cвоем Twitter, комментируя падение метеорита под Челябинском. "Сегодня ни России, ни США не по силам сбивать "объекты инопланетного происхождения". В понедельник представлю @ MedvedevRussia объективную картину происшедшего на Урале и предложения по перспективным возможностям страны "засекать" опасность сближения Земли с "чужаками" и в будущем ее предотвращать", - написал вице-премьер РФ. "АН" писали, что военные не зафиксировали феноменальный метеоритный дождь. Ранее в Интернете появились слухи, что метеорит над Челябинском был сбит силами ПВО, однако позже выяснилось, что эту утку распространили СМИ соседнего Казахстана. О метеоритном дожде и о том, как предотвратить подобные катаклизмы, говорил в пятницу 15 февраля главный редактор "Аргументов Недели" Андрей Угланов в интервью телеканалу "Эксперт". Видеозапись этого интервью можно посмотреть ЗДЕСЬ: http://expert.ru/2013/02/15/news-18_30/