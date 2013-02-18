При пожаре в Кропоткине на маслозаводе пострадали пять человек

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18 февраля 2013, 07:31 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

В Краснодарском крае крупный пожар произошел ранним утром сегодня на маслозаводе ЗАО «МЭЗ Юг Руси» в городе Кропоткин. По предварительным данным МЧС, в результате пожара пострадали пять человек.

В 05.40 (мск.) поступила информация о том, что на телефон «01» Кропоткинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на маслозаводе на улице Красная.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что происходило горение трёхэтажного строения на площади около 300 м2. Площадь пожара составила 1000 кв.м. Пожар был локализован в 06.08 мск.

Причина пожара устанавливается. О состоянии пострадавших точной информации пока нет.