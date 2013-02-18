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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На Алтае в районе горы Альбаган спасены туристы

18 февраля 2013, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

На Алтае в районе горы Альбаган спасены туристы,  поисково-спасательная операция завершена,спасатели нашли и вывезли потерявшихся туристов, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.
 
 
Спасатели обнаружили туристов с вертолета Ми-8, мужчин доставили на турбазу. Снегоходы из труднодоступной местности туристам придется извлекать самостоятельно.
ЕП

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