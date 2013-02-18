В Якутии произошел пожар, в огне погибла семья

//Происшествия

18 февраля 2013, 06:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Чурапчинском районе Якутии сегодня произошел пожар, в огне погибла семья из трех человек, возгорание возникло около 2 часов ночи, к моменту прибытия пожарных частный дом был охвачен огнем.

Пожарные прибыли на место пожара через три минуты после вызова, в борьбе с огнем были задействованы 5 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники. Погибшие - женщина 1974 года рождения, мужчина 1974 года рождения и мальчик 2004 года рождения.

Предварительной причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства пожара, где трое погибли.