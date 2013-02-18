Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Якутии произошел пожар, в огне погибла семья

18 февраля 2013, 06:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Чурапчинском районе Якутии сегодня произошел пожар, в огне погибла семья из трех человек, возгорание возникло около 2 часов ночи, к моменту прибытия пожарных частный дом был охвачен огнем.
 
Пожарные прибыли на место пожара через три минуты после вызова, в борьбе с огнем были задействованы 5 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники. Погибшие - женщина 1974 года рождения, мужчина 1974 года рождения и мальчик 2004 года рождения.
 
Предварительной причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства пожара, где трое погибли.
ЕП

//картина дня

Представитель администрации президента США, говоря о темах, которые будут обсуждаться на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, оговорился и заявил об оккупированных на Украине российских территориях.

Представитель администрации президента США, говоря о темах, которые будут обсуждаться на встрече Дональда Трампа…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан