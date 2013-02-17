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17 февраля 2013, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Авария на газопроводе произошла в Удмуртии, без газоснабжения остались 1500 человек, об аварии стало известно в 18:05 (мск) 17 февраля, по неустановленной пока причине легковой автомобиль наехал на газопровод.

"В результате аварии без газоснабжения остались г. Камбарка, п. Кама, п. Шолья, с. Армязь Камбарского района", - сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы, без газоснабжения остались поторы тысячи человек.