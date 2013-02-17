В Дагестане получил огнестрельное ранение серебряный призер Игр в Пекине
17 февраля 2013, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]
17 февраля 2013, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]
Вхождение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации является самым реальном прогнозом развития событий на востоке Украины. Такое мнение озвучил…
Власти Украины намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне, заявил министр экономического развития, торговли и сельского…
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Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.
Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…
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На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Месяц назад в Латвии прекратил свое существование очередной банк. PNB банк принадлежал российскому предпринимателю и финансисту Григорию Гусельникову…
Специалисты в области медицины рассказали, как предотвратить инсульт головного мозга, который в большом количестве случаев приводит к летальному…
Российские фигуристы обвинили своего коллегу Алексея Ягудина в пиаре на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом рассказывается в публикации…
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СМИ сообщают, что похудевшего на 100 кг актера Александра Семчева почти перестали приглашать сниматься в кино. Ранее проблемы со здоровьем заставили…
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о деградации…
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал информацию о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оказывал давление на украинского…
Американская первая леди Мелания Трамп попала в неловкую ситуацию в ходе открытии монумента Джорджу Вашингтону в столице США. На мероприятии присутствовали чиновники…
Сегодня утром стало известно, что во Владивостоке в ходе мощного пожара дотла выгорели четыре из пяти этажей торгового центра "Максим". Об этом сообщил источник в силовых…
Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР. Об этом общественность проинформировали…
Высокопоставленный представитель администрации США на брифинге для журналистов рассказал, о чем пойдет разговор 25 сентября на встрече глав государств Владимира…
Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам приняла решение автоматически предоставлять гражданство всем детям и подросткам в возрасте от «О» до 15…
Подача отопления в социальных учреждениях российской столицы начнется досрочно. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, передает…
Известная актриса опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте новые фото: 41-летняя Екатерина Климова появилась в кадре в новом образе. Поклонники нашли любимицу заметно…
Глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал президенту Владимиру Путину анекдот…
Предсказано вероятное будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР после выполнения украинской стороной минских договоренностей. Соответствующая публикация появилась…
Доходы Грузии от туризма в августе составили $396.1 млн, что на 10.6% меньше показателя августа 2018 года, сообщает Национальный банк страны в аналитическом обзоре…
Мэр американского Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отказе от дальнейшего участия в борьбе за пост президента США на выборах в ноябре 2020 года. Свое решение…
Исследователи обозначили пять сценариев развития событий на Земле, которые могут привести к уничтожению человечества. Данной теме посвящен материал, выложенный некоторое…
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в Российской Федерации, а также лесных ресурсов. Стоимость зверей, таких как лоси, барсуки и туры, была…
Сегодня, 20 сентября «Уфа» дома на стадионе «Нефтяник» приняла «Спартак» в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Главный арбитр поединка Алексей Сухой ( г. Люберцы…
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады, обозначила условия, при которых Украина может исчезнуть с карты мира. Точка зрения политика приведена в материале…
Популяция хамсы резко сокращается в Черном море. Промысловый вылов этого вида рыбы уменьшился в два раза
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев не станет отменять блокаду Донецкой и Луганской народных республик, пока под его контроль не перейдут расположенные…
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал глупостью высказывание главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о том, что США имеют план для прорыва…
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"Она будет пугать других детей!", трехлетнюю девочку-инвалида не берут в детский сад, а других специальных детских учреждений на селе нет. Кроме того, родители не могут…
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа все-таки состоится. Офис президента Украины назвал дату. Об этом сообщили украинские СМИ.
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Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…
В колонии общего режима №7 в Кумторкалинском районе Дагестана осужденные подняли бунт. Колония находится в поселке Тюбе. О бунте журналистам рассказали в пресс-службе…
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«Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские…
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Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась…
Посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов в пятницу, 20 сентября, заявил, что санкциям рано или поздно придет конец, а искусственное сдерживание естественных…
Это оказалось слишком дорого для города. Новые жильцы запросили такую сумму за своё расселение (знали, что по воле Президента здесь будет музей Солженицына, значит…
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