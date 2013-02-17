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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Дагестане получил огнестрельное ранение серебряный призер Игр в Пекине

17 февраля 2013, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Дагестане получил огнестрельное ранение серебряный призер Игр в Пекине по вольной борьбе Бахтияр Ахмедов, состояние Ахмедова оценивается как тяжелое, в настоящее время спортсмену делают операцию.
 
Обстоятельства, при которых Ахмедов получил огнестрельное ранение, не называются, известно, что он ранен в живот и госпитализирован в Республиканский ортопедо-травматологический центр, передают российские интернет-СМИ.
ЕП

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