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//Происшествия

"Русгидро" не отстает от Минобороны: Полицейскими выявлены миллиардные хищения

17 февраля 2013, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

"Русгидро" не отстает от Минобороны: Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявлены миллиардные хищения в ОАО "РусГидро" при строительстве Загорской ГАЭС-2.
 
Полицейские провели проверку в "Русгидро" на предмет целевого расходования средств ремонтных фондов и инвестиционных ресурсов общества, в итоге выявлены миллиардные хищения средств бюджета.
 
Выявлена схема хищения денежных средств, выделенных на финансирование строительства  Загорской ГАЭС-2, с использованием реквизитов организаций, имеющих признаки фирм-"однодневок", сообщает пресс-служба ГУМВД России.
 
Генеральным подрядчиком ОАО "Гидрострой" для выполнения строительных работ заключались фиктивные субподрядные договора с подконтрольными организациями, а денежные средства, поступавшие на их расчетные счета, обналичивались и похищались.
 
Действиями подозреваемых, уточняется в сообщении ГУМВД РФ, нанесен ущерб государству около 1 млрд рублей.
 
В сообщении МВД России отмечается, что полицейские неоднократно обращались в ОАО "РусГидро" с целью получения необходимых финансово-хозяйственных документов, руководству компании предлагалось выступить в качестве потерпевшей стороны. Однако никакого ответа не последовало, а требуемая документация не представлялась.
ЕП

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