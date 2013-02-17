Пассажирский самолет Ту-204 совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока

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17 февраля 2013, 17:51 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Фото с сайта vvo.aero

В аэропорту Владивостока утром воскресенья совершил аварийную посадку самолет с 97 пассажирами на борту. Ту-204 направлялся в Петропавловск-Камчатский. Однако на полпути до места назначения у лайнера отказала основная гидросистема.

Экипаж принял решение возвращаться во Владивосток, где через 2,5 часа благополучно совершил аварийную посадку. Никто из пассажиров не пострадал, их отправят на Камчатку другим рейсом, передает РБК.