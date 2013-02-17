Под Волгоградом полицейский обстрелял дом начальника

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17 февраля 2013, 17:26 [«Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Фото www.amxmodserv.3dn.ru

Сегодня около 4 часов утра дом подполковника Халабурдина, начальника районного отдела полиции г. Суровикино Волгоградской области, был обстрелян. Подозреваемого удалось задержать уже через несколько часов, им оказался его подчиненный, 26-летний старший сержант, сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Суровикинский».

Как сообщили «АН-онлайн» в ГУ МВД по Волгоградской области, он выпустил несколько пуль в сторону домовладения начальника райотдела и скрылся. Никто не пострадал, пулей поврежден лишь служебный автомобиль подполковника. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Выясняются мотивы преступления. В случае подтверждения вины подозреваемого он будет уволен из органов.