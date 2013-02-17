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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

МЧС уточняет, что на Урале перевернулись 2 цистерны с серной кислотой, а не 15

17 февраля 2013, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

15 вагонов сошли с рельсов на ведомственной железнодорожной ветке на территории Среднеуральского медеплавильного завода ( СУМЗ ), в составе находились 2 цистерны с серной кислотой, уточняет пресс-служба ГУМЧС по Свердловской области.
 
Ранее АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ сообщили, что перевернулись 15 цистерн с серной кислотой.
 
По данным ГУМЧС по Свердловской области, серная кислота угрозы жизни и здоровью людей в результате утечки не представляет.
 
Площадь, на которую разлилась серная кислота, - около  100 кв.м, принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий аварии.Предприятие работает в штатном режиме.
 
ЕП

//картина дня

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