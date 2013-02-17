МЧС уточняет, что на Урале перевернулись 2 цистерны с серной кислотой, а не 15

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17 февраля 2013, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

15 вагонов сошли с рельсов на ведомственной железнодорожной ветке на территории Среднеуральского медеплавильного завода ( СУМЗ ), в составе находились 2 цистерны с серной кислотой, уточняет пресс-служба ГУМЧС по Свердловской области.

По данным ГУМЧС по Свердловской области , серная кислота угрозы жизни и здоровью людей в результате утечки не представляет.

Площадь, на которую разлилась серная кислота, - около 100 кв.м, принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий аварии.Предприятие работает в штатном режиме.