В территориальных водах Японии дрейфует российское судно, потерявшее ход
17 февраля 2013, 16:05 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]
В результате неисправности главного двигателя в воскресенье в территориальных водах Японии российский танкер "Марин Альянс", следовавший в Находку, потерял ход. Об этом сообщил Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.
"Повреждений нет. Загрязнения нет. На борту судна 782 т мазута, экипаж 20 человек, все граждане России", - говорится в сообщении спасателей.
На аварийном судне жертв и пострадавших нет.
К аварийному судну следует танкер "Георгий Фройер" для "обеспечения безопасности и взятия на буксир".
Ориентировочное время подхода судна "Георгий Фройер" к дрейфующему танкеру завтра в 18.00 (мск.).