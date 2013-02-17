В территориальных водах Японии дрейфует российское судно, потерявшее ход

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17 февраля 2013, 16:05 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Фото с сайта www.mchs.gov.ru

В результате неисправности главного двигателя в воскресенье в территориальных водах Японии российский танкер "Марин Альянс", следовавший в Находку, потерял ход. Об этом сообщил Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

"Повреждений нет. Загрязнения нет. На борту судна 782 т мазута, экипаж 20 человек, все граждане России", - говорится в сообщении спасателей.

На аварийном судне жертв и пострадавших нет.

К аварийному судну следует танкер "Георгий Фройер" для "обеспечения безопасности и взятия на буксир".

Ориентировочное время подхода судна "Георгий Фройер" к дрейфующему танкеру завтра в 18.00 (мск.).