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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На Урале опрокинулись 15 цистерн с серной кислотой

17 февраля 2013, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

На Урале опрокинулись 15 цистерн с серной кислотой, по данным российских СМИ, ЧП произошло на железнодорожной ветке Североуральского завода в 14.30 мск, кислота разлилась на площади около квадратного километра.
 
Авария на железнодорожных путях произошло невдалеке от города Ревда, опасности для людей нет, уточняют в пресс-службе ГУ МЧС.
ЕП

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