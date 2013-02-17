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17 февраля 2013, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

На Урале опрокинулись 15 цистерн с серной кислотой, по данным российских СМИ, ЧП произошло на железнодорожной ветке Североуральского завода в 14.30 мск, кислота разлилась на площади около квадратного километра.

Авария на железнодорожных путях произошло невдалеке от города Ревда, опасности для людей нет, уточняют в пресс-службе ГУ МЧС.