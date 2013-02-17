Директор «Воронежгеологии» заявил, что его избили казаки-экологи

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17 февраля 2013, 15:10 [«Аргументы Недели. Воронеж», Михаил Жеребятьев, Воронеж ]

Фото www.kasparov.ru

Полиция проводит следствие по уголовному делу, возбуждённому по заявлению директора «Воронежгеология» об избиении его активистами антиникелевого движения на месте проведения изыскательских работ.

16 февраля во второй половине дня полиция в рамках расследования уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью провела обыски у активистов антиникелевого движения в Воронежской области. У Константина Рубахина и Нелли Рудченко были изъяты видеозаписи, сделанные ими 8 февраля на местах будущих разработок.

Один из участников антинителевого движения сообщил «АН-онлайн», что 16 февраля в доме, принадлежащем семье руководителя движения «В защиту Хопра» Константина Рубахина в селе Алфёровка Новохопёрского района начался обыск. Несколькими часами ранее Рубахин был вызван на допрос к следователю. Сам Рубахин написал в твиттере: «Меня везут на обыск. Адвоката дождаться не дали. В мой дом в селе Алфёровка».

Одновременно в Новохопёрске в рамках расследования того же дела следственная бригада посетила дом Нелли Рудченко. Правоохранителей интересовали в первую очередь видеозаписи, которые были сделаны экоактивистами 8 февраля на местах никелевых разработок.

Именно в этот день экологический патруль, выставленный представителями общественных объединений и жителями окрестных населённых пунктов на местах предполагаемых разработок, помешал геологам провести первое пробное бурение. У выехавшей в поле бригады геологов, как установили участники патруля, не было при себе документов, требуемых при проведении геологических изысканий. В «Воронежгеология» - подрядной организации на проведение разведывательных работ - утверждают, что все разрешительные документы у них имелись, но были отняты участниками патруля.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению «Воронежгеология» Юрия Копейкина, который утверждает, что дежурившие на месте казаки из патруля били его ногайками на месте предполагаемых работ и нападали со спины. Травмы Клопейкина зарегистрировала судмедэкспертиза другого административного района примерно в ста километрах от места события, а заявление в полицию подано в третьем. По нему было возбуждено уголовное дело об умышленных побоях с причинением лёгкого вреда здоровью.

Руководитель «Воронежгеологии» утверждает, что он смог обратиться к экспертам и в полицию лишь оторвавшись от преследования, которое организовали его машине экологические активисты. Те, в свою очередь, отрицают применение насилия в отношении геологов. Обыски и подписание протоколов завершились около 22-х часов.