В Подмосковье автобус столкнулся с КАМазом, два человека погибли (ФОТО)

//Происшествия

17 февраля 2013, 15:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото ГУ МЧС по Московской области

В воскресенье в Подмосковье на Симферопольском шоссе два человека погибли в ДТП, трое пострадали, информация о ДТП поступила в 12.53 в ГУ МЧС России по Московской области, столкнулись автобус, КАМАЗ и грузовая "Газель".

По данным ГУМЧС по Московской области, маршрутный автобус, двигавшийся по маршруту № 458 Москва - Серпухов въехал в грузовую Газель, стоявшую на дороге. Перед Газелью находился КАМАЗ, между ними проводились дорожные работы. В результате удара автобуса автомобиль «Газель» продвинулся вперед и прижала людей к автомобилю «КАМАЗ».

Фото ГУМЧС по Московской области.

В результате ДТП погибли 2 человека, пострадали 3 человека, выясняются личности погибших.

Фото ГУ МЧС по Московской области.

В маршрутном автобусе находилось 9 человек, никто не пострадал. Пассажиры отправлены к месту назначения на попутном транспорте, движение на месте ДТП не перекрывалось.